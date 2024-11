Lortica.it - Il cammino della maturità

Arriva un momento nella vita in cui si smette di correre dietro alle cose e si comincia a lasciare andare tutto ciò che non è destinato a noi. Non è rassegnazione, né perdita di interesse, ma una scelta di consapevolezza. È lache ci insegna a distinguere ciò che arricchisce la nostra anima da ciò che la svuota, ciò che vale la pena trattenere da ciò che è meglio lasciare andare.Non si arriva a questo punto senza un percorso fatto di cadute, dolori e riflessioni profonde. È nei momenti di crisi che impariamo le lezioni più grandi: la forza di rialzarci, il coraggio di guardare in faccia il dolore e l’umiltà di accettare che non tutto è sotto il nostro controllo. Ogni esperienza, anche la più difficile, diventa un mattone nella costruzionenostra anima.Impariamo a vedere i segnali che la vita ci manda, piccoli indizi che ci indicano quando è tempo di insistere e quando, invece, è meglio fermarsi.