Grande Fratello, volano stracci tra Shaila Gatta ed Helena Prestes: "Sei stata cafona, volgare!"

Nelle ultime ore,, sono state protagoniste di un’accesa lite all’interno della Casa del.Le due ragazze, che inizialmente avevano stretto un rapporto di amicizia, si sono poi allontanate con il passare dei gironi per via dell’interesse comune che provavano nei confronti di Lorenzo Spolverato. Quest’ultimo, dopo aver intrapreso una breve conoscenza con, ha deciso di lasciarsi andare al sentimento per, scatenando il risentimento dellasia nei suoi confronti sia in quelli della.A distanza di alcuni giorni, però,sembrava no essere riuscite a trovare un punto di incontro e a mettere da parte l’ascia di guerra, ma le cose sembrano essere cambiate nelle ultime ore.A scatenare la nuova lite tra le due èuna domanda dia Mariavittoria Minghetti: l’ex velina di Striscia la notizia, infatti, ha chiesto alla dottoressa se fosse vero cheaveva preventivato già prima di entrare di stringere un’alleanza con lei e Mariavittoria ha confermato:Lei mi ha detto che prima che iniziasse ili vostri fanclub vi volevano unite.