Federico Buffa | Kobe Bryant rivive a teatro

di Francesco Moroni. Per umanizzare l’atleta. Per raccontare i valori universali del campione. Per esplorare i sogni, la lotta interiore e il desiderio di superare i propri limiti. La mente dietro il progetto è quella di, tra i più grandi storyteller sportivi del nostro Paese, e l’annuncio è arrivato ieri sera dal palco delDuse (a Bologna), dove il giornalista ha portato il suo ’La milonga del Fútbol’ (omaggio a Cesarini, Sivori e Maradona). Perché si sa cheama muoversi agilmente tra calcio, basket e altre discipline, ma si sa anche che quella per la pallacanestro resta la sua passione principale. E così nasce ‘Otto Infinito – Vita e morte di un Mamba’, il nuovo spettacolo dedicato alla compianta star americana, morta insieme con la figlia Gianna in un incidente in elicottero nel gennaio 2020: il lancio non poteva che avvenire a BasketCity, proprio al Duse, doveporterà il progetto per quattro date – dopo il debutto alValli di Reggio Emilia – il 10 febbraio, il 17 marzo, il 7 aprile e il 16 maggio.