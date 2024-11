Ilgiorno.it - Elisabetta Dami: “Bimbi, fate come Geronimo Stilton. Curiosità, altruismo e sogni”

Milano – “Milano è la città nella quale non si finisce mai di imparare”:, autrice di libri per ragazzi, è la “mamma di”, il topo-giornalista che parla 50 lingue e che con le sue avventure ha conquistato oltre 180 milioni di lettori in tutto il mondo. Ci porta in viaggio nella città di-bambina? “Milano è la mia città del cuore: ci sono nata, ci vivo e lavoro. Partirei da via Unione: qui mia zia Carla aveva un negozio di orologi. Mi portava tutte le domeniche in piazza Duomo a dare da mangiare ai piccioni. Parlava in milanese, zia Carla, ho imparato da lei tutti i modi di dire. Ofelè fa el to mesté: pasticciere fai il tuo mestiere. Impara a fare bene una cosa, impegnati. Detto sempre valido. Mia zia si era diplomata in Ragioneria, per una donna era una rarità all’epoca: con i numeri era un mago”.