Dux sui muri svastiche e cori | scontri tra gruppi di destra e collettivi a La Sapienza interviene la polizia Bernini chiama la rettrice – Il video

Ondata di tensioni all’Università Ladi Roma, con giorni ditra studenti deidi sinistra e il gruppo diAzione Universitaria. Tutto è legato al clima delle elezioni studentesche in corso che hanno portato a diversi momenti di violenza in questi giorni e all’intervento delle forze dell’ordine. La situazione è degenerata oggi 22 novembre quando istudenteschi, riuniti in assemblea fuori dalla Facoltà di Giurisprudenza, hanno deciso di muoversi in corteo verso Economia, presidiata dagli studenti di. Qui sono intervenute le forze di, bloccando i manifestanti all’altezza di via del Castro Laurenziano e viale Ippocrate, dove sono avvenute alcune cariche di alleggerimento. Alcuni studenti riferiscono di essere stati colpiti durante le operazioni.