Spettacoloitaliano.it - Come finisce The Boat: finale spiegazione del film 2022 di Alessio Liguori

The, trama eTheè unthriller italiano deldiretto da. Nel cast troviamo Marco Bocci, Diane Fleri e Filippo Nigro. Tre giovani e facoltose coppie decidono di trascorrere un weekend all’insegna del lusso su uno yacht, alla scoperta delle bellezze del Mar Mediterraneo. Ma il sogno si trasforma ben presto in incubo. Un terribile gioco ha inizio.The? A seguire, la trama, ile ladel.Thetrama completaLa storia segue le vicende di tre giovani coppie benestanti che decidono di trascorrere un weekend indimenticabile su uno yacht di lusso nel Mar Mediterraneo. Tuttavia, la loro fuga rilassante si trasforma rapidamente in un incubo quando si svegliano e si ritrovano bloccati in mezzo al mare aperto, con tutte le provviste dello yacht misteriosamente sparite e senza modo di chiamare aiuto.