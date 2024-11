Unlimitednews.it - Baretta d’oro e Iurlaro di bronzo agli Europei U21 di taekwondo

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Sarajevo si tinge d’azzurro grazie a Dennise a Ludovico. Successo per ilitalianoEuropean Under 21 Championships 2024.si è laureato Campione d’Europa nella categoria -63 kg, mentre Ludovicoha conquistato la meda di, firmando una doppietta azzurra nella stessa categoria.ha chiuso il suo percorso con una vittoria in finale contro il polacco Mateus Chrzanowski per 2-0 (10-9 3-2), dimostrando solidità e controllo in ogni fase del torneo. Tra i match più significativi la semifinale contro, risolta in tre round intensi (27-14 23-16 27-4). Nei turni precedentiaveva superato avversari di livello provenienti da Grecia, Ucraina e Paesi Bassi., dopo aver superato le qualificazioni con prestazioni incisive contro atleti di Cipro, Bielorussia e Bulgaria, ha raggiunto la semifinale, dove si è fermato di fronte a