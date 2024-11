Lanazione.it - Abb, spiraglio dopo i licenziamenti. L’azienda apre alla cassa integrazione

Abb E-Mobility si è resa disponibile ad attivare gli ammortizzatori sociali. È ancora presto per brindare, ma quella che si registra è una prima apertura da parte delin relazionevertenza che nell’ultima settimana ha destato sconcerto nella comunità valdarnese. Giovedì scorso, infatti, il colosso dell’elettrico aveva comunicato via Pec ai sindacati l’avvio della procedura di licenziamento collettivo per 33 dipendenti a tempo indeterminato. Il piccolo passo in avanti è stato fatto ieri pomeriggio nel faccia a faccia tra proprietà e sigle sindacali. "In seguitoconvocazione ottenuta successivamente allo sciopero dei lavoratori di lunedì 18 novembre 2024 - hanno scritto in una nota congiunta le Rsu di Abb, Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil -si è resa disponibile ad attivare un ammortizzatore sociale unito ad un accordo sulle uscite volontarie incentivate dei dipendenti.