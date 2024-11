Napolipiu.com - Zirkzee, dall’incubo United alla Serie A: spunta una clamorosa ipotesi. E c’è il Napoli

L’attaccante olandese potrebbe lasciare la Premier a gennaio: solo un gol in 11 presenze. Contefinestra, ma la Juve di Motta è in pole.Da stella del Bologna a oggetto misterioso del Manchester: la parabola di Joshuapotrebbe presto riportarlo inA. L’attaccante olandese, acquistato in estate per 42.5 milioni di euro, sta vivendo un vero incubo in Premier League.I numeri sono impietosi: dopo il gol all’esordio contro il Fulham, il buio totale. Cinque esclusioni consecutive dall’undici titolare, appena 400 minuti giocati in 11 presenze con un solo gol e un assist. Una situazione che potrebbe precipitare già a gennaio.Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il classe 2001 sarebbe già pentito della scelta inglese e guarderebbe con nostalgia all’Italia. In particolareJuventus, dove ritroverebbe il suo mentore Thiago Motta, l’allenatore che lo ha fatto esplodere al Bologna con 11 gol e 4 assist nella scorsa stagione.