Gaeta.it - Udinese: dopo un periodo difficile, la sfida di Empoli in un monday night cruciale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’si prepara ad affrontare l’in una partita fondamentale per il proprio cammino in campionato,un momentocaratterizzato da tre sconfitte consecutive e sei risultati negativi nelle ultime otto gare. Con una rosa quasi al completo, il mister Runjaic punta a rilanciare il morale della squadra e a tornare alla vittoria nellache andrà in scena stasera.Il ritorno in campo e le condizioni di SanchezL’allenatore dell’, Runjaic, ha a disposizione gran parte dei suoi giocatori, eccezion fatta per Alexis Sanchez, attualmente impegnato nel recupero post-infortunio.un’estate complicata, il calciatore cileno ambisce a riacquistare la condizione necessaria per raggiungere nuovamente il campo di gioco. L’obiettivo principale di Sanchez è quello di essere pronto per la partita di Coppa Italia del 19 dicembre contro l’Inter, un incontro particolarmente significativo per lui, che ha recentemente contribuito a portare la squadra a conquistare la seconda stella.