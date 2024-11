Sinner Berrettini-Gonzalez Molteni oggi in tv | orario canale e diretta streaming Coppa Davis 2024

Leggi su Sportface.it

se la vedrannocontronel doppio di Italia-Argentina, match valevole per i quarti di finale dellaa Malaga. Il punteggio è sorprendentemente sull’1-1 dopo i due incontri di singolare, le due squadre sono così costrette ad affidarsi al doppio per tentare di staccare il pass per la semifinale. Il capitano degli Azzurri Filippo Volandri non ha seguito la scia del suo collega argentino Guillermo Coria, che ha deciso di fare affidamento a coppie di specialisti: l’Italia schiera infatti Jannike Matteoal posto di Bolelli e Volandri contro i due argentini, entrambi top-20 con un passato da top-10.SEGUI IL LIVE DEL DOPPIOCOME SEGUIRE ITALIA-ARGENTINAPROGRAMMA E COPERTURA TVACCOPPIAMENTI SEMIFINALITABELLONEREGOLAMENTOLe due coppie di doppio scenderanno in campo(mercoledì 20 novembre).