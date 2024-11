Gaeta.it - Scoperta astronomica: il pianeta 2M0437b, tra i più giovani mai osservati, svela segreti sull’evoluzione planetaria

Facebook WhatsAppTwitter L’astrologia ha fatto un salto in avanti grazie alla straordinariadel, uno dei piùesopianeti identificati finora. Questo nuovo corpo celeste offre agli scienziati dell’Università delle Hawaii, insieme agli studenti della facoltà di M?noa, l’opportunità di approfondire il processo di formazione e sviluppo dei pianeti nel tempo. I risultati sono stati recentemente pubblicati sul Monthly Notices of the Royall Society, promettendo di illuminare ulteriormente il nostro compreso dell’universo.Dettagli sulIl, considerato un neonato tra gli esopianeti, orbita attorno a una nana rossa situata all’interno della “Nube del Toro”, un’area del cielo ampiamente studiata dagli astronomi. Grazie all’uso di diversi telescopi situati sul Mauna Kea, gli scienziati hanno potuto confermare che si tratta di un vero e proprioche ruota attorno a una stella.