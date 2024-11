Oasport.it - Scherma: cinque fiorettiste superano i preliminari in Coppa del Mondo a Tunisi

Arrivano buone notizie da, località che ospita questo fine settimana la prima tappa delladeldi, specialità fioretto. In occasione deidella categoria femminile hanno staccato il pass per il tabellone principale benazzurre che, sabato, raggiungeranno Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini, Elena Tangherlini e Francesca Palumbo, già ammesse per il ranking. Ottima in tal senso la prova di Anna Cristino ed Erica Cipressa, riuscite a passare il taglio grazie ad una brillante fase a gironi: la prima ha compiuto un percorso netto, mettendo a referto sei vittorie su sei, la seconda invece ha perso solo una volta, cedendo il passo all’ungherese Jazmin Papp per 5-2. Bene poi anche Camilla Mancini, che ha sconfitto l’ucraina Taranenko 15-8 e la singaporiana Sang per 15 -8, Martina Sinaglia, che ha avuto la meglio sulla canadese Locke per 15-5 e sull’ucraina Horpenchenko per 15-10, oltre che Aurora Grandis, abile a imporsi sull’austriaca Bruger per 15-12 e sulla nipponica Azuma per 15-3.