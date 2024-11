Quifinanza.it - Prezzo del metano in aumento: gli effetti sulle bollette per il riscaldamento

Leggi su Quifinanza.it

Ildelha registrato un nuovo, segnando un incremento di 11 millesimi (+0,83%) rispetto alla rilevazione precedente, arrivando a 1,352 euro al chilo. Questo, rilevato il 18 novembre 2024, ha sollevato preoccupazioni tra i consumatori italiani, soprattutto per quanto riguarda l’impattodeldurante la stagione invernale.L’deldelIl, che rappresenta una delle principali fonti di energia per ildomestico in molte regioni italiane, ha visto un trend crescente negli ultimi mesi. L’ultimodi 0,83% potrebbe sembrare modesto, ma su base annua si traduce in unsignificativo dei costi per famiglie e imprese che dipendono da questa fonte di energia per il.Diversi fattori stanno influenzando l’del