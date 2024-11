MCU | 8 personaggi che aspettiamo ancora di rivedere dal loro debutto

Leggi su Cinefilos.it

MCU: 8chedidalSapevate che ieri sono passati 3 anni dall’uscita di Eternals nelle sale? Ciò significa che sono passati più di 1000 giorni da quando abbiamo incontrato per la prima volta Starfox e Blade (quest’ultimo era solo un cameo vocale, ma comunque) nelle scene post-credits del film.I Marvel Studios hanno dedicato molti film, show televisivi e stinger all’introduzione di nuovidurante la Saga del Multiverso. senza alcuna indicazione chiara su quando o dove li vedremo di nuovo.Ci sono stati una manciata di eroi e di cattivi di queste prime fasi che sono finiti per scomparire, anche se almeno alcuni di– il Leader in Captain America: Brave New World, per esempio, sono poi riemersi. Tuttavia, anche con due film sugli Avengers all’orizzonte, non siamo del tutto sicuri che questitorneranno a farsi vedere.