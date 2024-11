Quotidiano.net - Luiss, Rita Carisano nominata direttore generale

Il Consiglio di Amministrazione dell'UniversitàGuido Carli, presieduto da Luigi Gubitosi, ha nominato. Attualedi Confindustria Verona,si è laureata allain Economia e Commercio nel 1984 e ha perfezionato gli studi di Economia industriale alla London School of Economics. Entrata in Confindustria nel 1986, prima nell'Area Piccola Industria con responsabilità crescenti e poi dal 2001 con il ruolo diper il Marketing associativo. Nel 2006 è stata chiamata a guidare la crescita di Confindustria Verona, che oggi conta oltre 1.700 aziende e 80.000 dipendenti nella provincia. È autrice di pubblicazioni in campo economico e ha avuto diversi incarichi di docenza universitaria. 'La nomina dinel ruolo didella- commenta il presidente rafforza la governance dell'ateneo e consolida le competenze manageriali della nostra squadra.