Landini | C’è emergenza salariale così il Paese va a sbattere Dividendi record ma aumentano le tasse solo di dipendenti e pensionati

“C’è una: l’aumento dei salari, insieme al rinnovo dei contratti, per un nuovo modello economico e sociale, sono punti centrali dello sciopero del 29 novembre“. A sottolinearlo il segretario generale della Cgil, Maurizio, nel corso di una conferenza stampa, rimarcando come “ci siano quasi sei milioni di lavoratori nel nostroche non superano 11mila euro l’anno”.“L’aumento dei salari è la condizione per affermare anche un nuovo modello di fare impresa e un nuovo modello economico e sociale. Rimettere al centro il lavoro e le persone significa rimettere al centro le loro condizioni”, ha affermato sostenendo che invece “i provvedimenti del governo vanno in direzione opposta. Continuaresignifica portare ail“.ha rimarcato la necessità “per tutti di avere rinnovi con una reale difesa e possibilmente un aumento del potere d’acquisto dei salari”.