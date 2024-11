Gaeta.it - La Polizia di Stato a Pescara: Incontri per combattere la violenza contro le donne

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 25 novembre è una data di grande rilevanza poiché segna la Giornata internazionale per il contrasto allasulle. In questo contesto, ladidiha organizzato una serie di eventi nelle giornate del 24 e del 25 novembre, nell’ambito della campagna “Questo non è amore”. Questa iniziativa si prefigge l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza riguardo le problematiche legate alladi genere attraversoinformativi e formativi.Attività nella giornata di preparazioneLa prima delle attività si svolgerà il 24 novembre, presso il Centro Commerciale “Nord” di Città Sant’Angelo. A partire dalle ore 15.00 fino alle 20.00, sarà attivato un punto informativo dedicato. Qui, operatori specializzati offriranno supporto alla comunità, distribuendo materiale informativo e raccogliendo richieste di ascolto.