La maglietta non è morta

Prima di dire che la, hai controllato la tua e-mail? I personaggi più in vista di Hollywood si stanno mobilitando per eliminare l'abito tradizionale da cerimonia e tu sei invitato.All'inizio è stato il turno del collo. I partecipanti all'Academy Museum Gala del mese scorso hanno deciso di sbarazzarsi sia delle cravatte sia dei papillon, optando per alternative più creative come nastri, sciarpe, spille o niente del tutto, da abbinare ai propri completi.Ora, la tradizionale camicia potrebbe essere la prossima testa nobile a cadere. Ieri a Los Angeles si sono svolti i Governors Awards, che hanno segnato l'inizio ufficiale della stagione dei premi. Quasi tutte le leggende del cinema, sia blockbuster sia indie, erano presenti sfoggiando il loro vestito della domenica.Per gli uomini sul red carpet, però, c'è stato un netto abbandono delle camicie ammirate nelle passate stagioni.