La banana dei record di Cattelan venduta per 62 milioni di dollari Il compratore annuncia | La mangerò

6,2di: è questo il prezzo pagato da un collezionista per Comedian, l’iconicaappiccicata al muro di Maurizio. Non è la prima volta che il prezzo di questa opera, che per molti rasenta il confine del concetto stesso di opera, per questo è così nota, stupisce il largo pubblico, quello che chiaramente non avendo la giusta disponibilità economica è fuori dal mercato dell’arte ai più alti livelli, quelli milionari appunto. Nel 2019 infatti ladiè stataper 120mila, Sotheby’s, la più nota casa d’aste del mondo, a questo giro l’aveva così valutata tra il milione e il milione e mezzo di, partendo da una base d’asta di 800mila euro, cifra che comunque avrebbe fatto scalpore. La notizia dei 6,2dilascia il mondo letteralmente sbigottito, anche perché si tratta di un’opera, di fatto, commestibile e se si pensa che nessuno si sognerebbe mai di mangiare unadal valore inestimabile, si sappia che è già successo ben due volte.