Inter Buchanan è tornato Adesso riuscirà a trovare spazio?

In casaè arrivato il momento di Tajon? Il canadese ha trovato minuti con la sua nazionale, e ora è davvero pronto a tornare in campo.OCCASIONE IN VISTA – Dopo la sosta arriva il momento di Tajon. Il canadese è totalmente recuperato dalla rottura della tibia accusata in estate. E questo apre la questione su quale sarà il suo futuro. L’esterno infatti è ancora un oggetto misterioso in casa. Arriverà la sua occasione sul campo?RODAGGIO IN CORSO –ufficialmente tra i disponibili di Inzaghi da-Juventus. Ormai è quindi un mese che si allena in modo completo. A questo si aggiungono i primi minuti di campo assommati con la sua nazionale. Nelle due uscite col Canada durante la sosta per lui dodici e sedici minuti giocati. Niente di che, ma un inizio.