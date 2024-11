Ilfattoquotidiano.it - Ilaria Palomba è riuscita a risorgere: il suo Scisma ne è la prova

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Oggi vi parlo di una scrittrice di romanzi, di saggi e di versi che si chiama. Prima di tutto, come ho conosciuto? Vi spiego tutto, mi piace spiegare! Andrea, il fidanzato di, mi segue da molti anni in modo discreto, pare sia timido, non si fa mai vivo con me, eppure è una persona molto viva e ha suggerito ai miei video ritratti. Aè piaciuto il mio modo di raccontare gli esseri umani e mi ha scritto “Non finirò mai di ringraziare Andrea per avermi fatto conoscere la tua arte nel raccontare le persone”.Sono una persona molto sensibile ai complimenti, quando mi fanno i complimenti tocco il cielo con un dito (non posso dirvi quale dito, non si può dire tutto), così mi sono incuriosito e ho scoperto cheè molto brava, intelligente e anche affascinante (che non guasta mai).