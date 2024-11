Ilveggente.it - I pronostici del weekend (23-24 novembre): Serie A e campionati esteri

del: finita la sosta per le nazionali tornano in campoA, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League.Finita la sosta per le nazionali, tornano finalmente in campo tutti i principalieuropei:A, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League.Idel(23-24):A e(LaPresse) – IlVeggente.it InA c’è curiosità intorno alla Roma di Ranieri ospite del Napoli, mentre il big match del sabato mette di fronte Milan e Juventus. Sul frontel’Inter è quella premiata dal calendario in questo turno e non dovrebbe avere problemi a centrare i tre punti sul campo del Verona.Isulle altre partiteTra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio ad Ajax-PEC Zwolle di Eredivisie, Ipswich-Manchester Uniteddi Premier League, Bayer Leverkusen-Heidenheim e Stoccarda-Bochum di Bundesliga, Celta Vigo-Barcellona di Liga.