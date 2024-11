Ilgiorno.it - Fondazione Bormio al timone. Obiettivi anche sullo scialpinismo

Leggi su Ilgiorno.it

è pronta ad ospitare la classica tappa di fine anno della Coppa del Mondo di sci alpino ma strizza già l’occhio alle Olimpiadi del 2026. Come ormai da una tradizione trentennale, la pista Stelvio, una delle più belle e difficili del mondo, ospiterà una due giorni di sci alpino altamente adrenalinica: il 28 dicembre si terrà la classica discesa libera mentre il 29 dicembre un superG. L’intenso ed emozionante inverno "agonistico" diè stato presentato nel tardo pomeriggio di martedì in Regione Lombardia. La prima grande novità dell’inverno diè quella che riguarda la cabina di regia con l’ingresso di, dopo diversi anni di gestione portata avanti direttamente dalla Federazione italiana sport invernali (Fisi). Compito disarà non solo proseguire sul sentiero dell’eccellenza tecnica che ha consolidato le prove sulla Stelvio fra le grandi classiche della Coppa del Mondo maschile, ma interpretare i vari spunti e le diverse competenze ed espressioni del territorio per rendere gli eventi sportivi una parte sempre più integrante di una realtà dinamica e sfaccettata come quella di