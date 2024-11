Terzotemponapoli.com - Fedele: ”Il Napoli vincerà domenica, non c’è partita con la Roma attuale”

Conte deve solo suicidarsi, salire sul grattacielo e buttarsi giù, per non vincere contro laL’ex dirigente sportivo Enricoè intervenuto ai microfoni di Radio Marte sul match ditra ile laal Maradona. Queste le sue parole: “Il: non c’ècon la. Ranieri è un ottimo allenatore ma non può fare miracoli. Se gli azzurri non sbagliano in modo clamoroso vinceranno. Laè una squadra costruita male, perché la società ha speso soldi in ruoli in cui aveva già dei calciatori. Sarà unapiù importante per loro o per il? Laavrà qualche stimolo in più, i giocatori vorranno dimostrare che la posizionenon è colpa loro.Tuttavia, ripeto, sulla carta non c’è. Con l’siamo tornati al calcio di Trapattoni, per non citare Allegri, quello tanto vituperato.