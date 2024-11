Gaeta.it - Contributi per asili nido: nuove opportunità per le famiglie dell’Unione dei Comuni “Terre del Sole”

Leggi su Gaeta.it

Nei recenti sviluppi a favore delleresidenti nell'Unione deidel", un avviso ha svelato l'intenzione di erogaresotto forma di rimborso per le spese sostenute da nuclei familiari per la frequenza deglicomunali. Questo provvedimento si applica agli anni educativi 2022/2023 e 2023/2024, rappresentando un'importante occasione di supporto per ledel territorio. Un'iniziativa che ha l'obiettivo di alleggerire il peso economico gravante sui genitori, facilitando l'accesso a servizi educativi per i più piccoli.Dettagli dell'iniziativa e risorse disponibiliL'ente locale ha deciso di pubblicare un bando per concedere sostegni economici ai nuclei familiari che decidono di iscrivere i propri figli in uno deglicomunali situati neidi Bellante, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo e Roseto degli Abruzzi.