Iodonna.it - "Volevo salvare i colori", edito da Rizzoli, racconta l'elaborazione del lutto: «Ho perso mia mamma quando avevo 5 anni»

Dalla tv alle librerie. Aurora Ruffino cambia. L'attrice, famosa per aver interpretato Cris nella serie tv Braccialetti Rossi, ha scritto un romanzo,dae uscito l'8 ottobre. Un libro la cui protagonista, Vanessa, vive lo stesso dolore che lei ha provatoaveva solo 5: la morte della madre. Da allora, l'attrice è cresciuta con i nonni. Ma non ha mai dimenticato quella figura mancante nella sua vita. E questo libro è un modo per rielaborare il. «Non avrei potuto scriverlo se non l'avessi vissuto in primana», spiega in un'intervista rilasciata a Leggo.