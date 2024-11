Gaeta.it - Vigili del fuoco salvano un cane intrappolato in una cavità naturale a Castelforte

In un gesto di grande abilità e dedizione, idelhanno riportato alla sicurezza un, rimastoper ore in una, nella provincia di Latina. L'episodio è avvenuto martedì mattina, suscitando l'attenzione della comunità locale e dimostrando l'importanza del lavoro che i soccorritori svolgono quotidianamente. Fulmine, il nome del quattrozampe, è stato infine riunito con il suo proprietario, trasformando un momento di paura in una storia a lieto fine.Il teatro dell'intervento: Valle di SuioL'operazione di salvataggio si è svolta nella località Valle di Suio, un'area nota per le sue bellezze naturali, ma che può anche nascondere insidie. Qui, tra il verde rigoglioso e le formazioni rocciose, Fulmine si è trovato in una situazione di pericolo.