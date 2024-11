Lanazione.it - Università di Pisa, presentazione dei "Quaderni della decrescita"

, 20 novembre 2024 - Il Centro Interdisciplinare “Scienze per la pace” dell’diospita ladegli ultimi due numeri dei “”, dedicati rispettivamente al dialogo tra la prospettiva teorico-pratica del marxismo e quella, e al contributo che quest’ultima può dare a tutti i livelli alla costruzionepace. L’incontro, aperto alla comunità universitaria, alla società civile e alla cittadinanza, si terrà venerdì 22 novembre 2024 tra le 11 e le 17, nell’Aula VI del PalazzoSapienza. L’idea di una società orientata alladegli impatti umani sulla biosfera sta conquistando interesse, sia in ambito sociale che accademico, e si propone come via d’uscita alle molteplici crisi – ecologica, climatica, sociale, dell’ordine internazionale – che l’umanità si trova ad affrontare nel nuovo millennio.