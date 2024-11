Lettera43.it - Sparo di Capodanno, per Pozzolo scatta il rinvio a giudizio per porto illegale d’arma

Leggi su Lettera43.it

Il deputato Emanuele, attualmente sospeso dal suo partito, Fratelli d’Italia, è stato rinviato adal Gup Francesca Tortora per due dei cinque capi di imputazione nell’ambito del processo per lodelscorso alla Pro Loco di Rosazza. Si tratta di quelli relativi aldi arma da collezione e ai proiettili ad espansione. La Procura di Biella ha sottolineato in una nota che per gli altri capi è stata pronunciata una sentenza di non luogo a procedere. Si tratta delle accuse di lesioni colpose ai danni di Luca Campana, l’uomo rimasto ferito dalloche ha rimesso la querela, e di quelle di accensioni ed esplosioni pericolose e omessa custodia di armi. Su queste ultime due è intervenuta l’oblazione da parte di.Emanuele, deputato di Fratelli d’Italia attualmente sospeso dal proprio partito (Imagoeconomica).