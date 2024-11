Iltempo.it - Simona Agnes, la votazione per la nomina come presidente Rai salta ancora

anticipato da Il Tempo e dall'Adnkronos, questa mattina lain Commissione di Vigilanza per ufficializzare ladialla presidenza della Rai è di nuovota. La maggioranza ha infattiuna volta disertato in massa la seduta, facendo così mancare il numero legale. Erano presenti soltanto le opposizioni, fra cui Stefano Graziano e Ouidad Bakkali (Pd), Dolores Bevilacqua (M5s), Maria Elena Boschi e Dafne Musolino di Italia Viva. La seduta è stata aggiornata a mercoledì prossimo alle 8.30. Lo stallo, che si protrae ormai da un mese e mezzo, deriva dal fatto che le opposizioni si dichiarano contrarie a votare(non per ostilità nei suoi confronti, poiché gode di stima trasversale, ma in quanto presentata in quota Forza Italia); e al tempo stesso la maggioranza, intenzionata a scongiurarle una bocciatura ufficiale in sede di, non si presenta per far mancare il numero legale.