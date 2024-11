Ilfattoquotidiano.it - Risultata positiva all’alcol test la ragazza che guidava l’auto su cui viaggiava la studentessa morta

I risultati deihanno confermato i sospetti iniziali degli investigatori: ladi ingegneria meccanica di 21 anni, alla guida della Opel Mokka coinvolta nell’incidente che ha causato la morte di Francesca Mandarino, è, come riporta il Messaggero, con un tasso di 0,92 g/l, ben oltre il limite consentito di 0,50 g/l. Laè originaria della Calabria e fuori sede come la 21enne deceduta, ed è ora indagata per omicidio stradale e lesioni gravissime.Lo schianto, avvenuto venerdì notte intorno alle 2 lungo via Tiburtina a Roma, ha visto coinvolte due auto: la Opel Mokka, con a bordo sei persone (nonostantefosse omologata per cinque), e una Fiat 500, su cuino due studentesse romane. Dopo aver urtato sul ponte di Portonaccio la 500, il Suv si è ribaltato più volte, causando il decesso di Francesca Mandarino, sbalzata fuori dall’abitacolo.