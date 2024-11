Thesocialpost.it - Riso basmati ritirato dai supermercati, l’allerta del ministero: “Presenza di pesticidi oltre i limiti di legge”

Oggi, mercoledì 20 novembre, ildella Salute ha pubblicato un’importante allerta alimentare nella sezione dedicata ai richiami. Il prodotto coinvolto è ila marchio GOLD STAR, segnalato per ladidi.Leggi anche: Escherichia Coli, lotto di formaggiodal commercio: è allertaDettagli del richiamo delDettagli del richiamo delL’avviso riguarda il prodotto denominatoGOLD STAR 1KG, confezionato in sacchetti da 1 chilo. Il termine minimo di conservazione indicato sulle confezioni è il 13 giugno 2026, dettaglio che consente di identificare i lotti interessati. Ilè stato prodotto dall’azienda Sarwar Cheema & Sons in Pakistan, senza ulteriori specifiche sull’indirizzo dello stabilimento.