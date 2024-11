Lapresse.it - Riccardo Scamarcio si racconta a Belve, dalla figlia alla fidanzata Porcaroli: “Incorvaia e Scarcina? Quella storia un orrore”

Leggi su Lapresse.it

Dal rapporto con la(“credo di essere un buon padre”) a quello con Benedetta, passando per l’affaire Cliziache ritiene “un”.sisu Rai2, davanti a una Francesca Fagnani che esordisce canzonandolo: “Quando ti ho chiamato per venire qui mi hai detto sto a Los Angeles, te pare che vengo a?”, scherza la conduttrice. “Lei è permaloso?” “Sì molto”, risponde. E che Belva si sente? “Un leone“.Tutte le confessioni diTanti i temi toccati: dalle tante ore passate a girare quell’amplesso, divenuto famosissimo, con Monica Bellucci in ‘Manuale d’amore’, chedefinisce “difficilissimo”, al suo rapporto con il pubblico e il mondo dello spettacolo. Sulla vicenda del presunto tradimento con Cliziadice che“per me è un” e che “credevo lui fosse un amico ma invece no perché non mi ha mai voluto ascoltare”, dice, “questa vicenda mi fa, non ne voglio parlare”.