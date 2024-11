Gaeta.it - Meloni ribadisce il supporto all’Ucraina: le sfide geopolitiche alla vigilia del G20

Facebook WhatsAppTwitter A mille giorni dall’inizio del conflitto tra Ucraina e Russia, la presidente del Consiglio Giorgiaha riaffermato con fermezza la posizione dell’Italia accanto a Kiev. Questo intervento avviene in un contesto internazionale complesso, con l’ombra di Donald Trump che incombe sul G20 di Rio de Janeiro. La decisione degli Stati Uniti di inviare missili a lungo raggio in Ucraina ha suscitato reazioni contrastanti, masi mostra convinta della necessità di un sostegno occidentale solido e coeso.Giorgiae il sostegno agli UsaDurante una dichiarazione pubblica realizzata nelle immediato vicinanze del suo hotel, situato in una delle zone più iconiche di Rio,ha espresso la sua opinione sulla decisione degli Stati Uniti di inviare missili a Kiev.