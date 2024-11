Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 1-3, Europei curling femminile in DIRETTA: scozzesi sul +2 dopo il terzo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:05 L’colloca una stone dietro quella avversaria.14:04 Laè precisa e libera la casa. Le azzurre possono costruire per il punto oppure optare per la mano nulla. L’opzione sembra la prima, al momento14:03 Dodds sta giocando bene, costringendo adesso le azzurre a togliere la pietra di mezzo.14:02 Tiro pazzesco di Mathis che libera tutto. Ci sono due pietrene nel cerchio, sul versante opposto14:01 Non riesce la doppia alla. l’adesso deve togliere la pietra a punto centrale14:00 Scappa via il tiro dellache cercando di eliminare una pietra esterna azzurra toglie anche la propria stone. Ci sono i presupposti per costruire un gioco da due punti. Non a caso è perfetta Elena Mathis che piazza una guardia sulla T Line.