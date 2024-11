Gaeta.it - Intelligenza artificiale in medicina: l’IRCCS San Raffaele alla ricerca di soluzioni pratiche

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il crescente interesse verso l’rappresenta una significativa opportunità per il settore sanitario.Sandi Milano, in collaborazione con l’Università Vita-Salute e Microsoft, sta lavorando per integrare le tecnologie IA nel processo di diagnosi e cura dei pazienti. Nonostante un gran numero di studi in questo campo, solo una parte limitata di queste ricerche riesce a tradursi in applicazioni efficaci nel contesto sanitario. Parte di questa sfida risiede nella qualità dei dati utilizzati e nella necessità di un approccio clinico multidisciplinare.Il progetto di innovazione alSanAntonio Esposito, in veste di vice direttore scientifico delOspedale Sane professore associato di Radiologia all’Università Vita-Salute San, ha esposto i dettagli di questo progetto innovativo.