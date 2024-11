Iodonna.it - In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (20 novembre), la rete associativa Salesiani per il sociale ha raccolto la voce dei diretti interessati, i bambini

In Italia oltre 1 milione 295mila minori vivono in una condizione di povertà assoluta. Sono quasi 748mila le famiglie con minori che vivono questa condizione, con una incidenza di povertà assoluta che arriva al 41,4% per le famiglie composte unicamente da stranieri. Nel nostro Paese, dunque, la povertà non è più un dato emergenziale, ma è diventato un dato strutturale: le giovani generazioni soffrono i divari sociali, la disoccupazione e sono indotte all’abbandono precoce degli studi, fattori che ostacolano la realizzazione di una vita piena e dignitosa, ricca di relazioni, aspettative e amore, aperta al futuro. Leggi anche › La povertà si eredita: in Italia un circolo vizioso pesante e difficile da spezzare «L’obiettivo diper ilè dare alle nuove generazioni gli strumenti per un futuro dignitoso.