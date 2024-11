Ilrestodelcarlino.it - "Il mio immaginario nasce qui"

La trentesima edizione di Visioni Italiane si è appena conclusa decretando i vincitori delle varie sezioni. Premio Truffelli per il miglior documentario a ’Real People’ di Olmo Parenti e premio Giovanni Bergonzoni per la miglior regia a Giulia Grandinetti, autrice del cortometraggio di fiction ’Majonezë’. Alla regista ravennate Valentina Casadei, classe 1993, studi di cinema al Dams di Bologna, è andato invece il premio Pelliconi per il miglior cortometraggio di fiction: il suo ’Ronde nocturne’, storia di un tassista a Parigi – la città dove lei vive da 10 anni – che viene abbandonato dalla moglie e non potendo lasciare la figlia da sola, decide di portarla con sé durante i turni di notte, è toccante. Valentina Casadei, Bologna ha nutrito il suo cinema? "Sì, ho studiato in città dal 2012 al 2015, quando mi sono laureata e sono riconoscente a Bologna per i suoi continui stimoli culturali, non ultima la Cineteca con la possibilità di vedere tanti film.