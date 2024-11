Lapresse.it - Elezioni Regionali, Meloni: “Dobbiamo interrogarci”. Tensioni nel centrodestra

“I cittadini hanno sempre ragione“. Resta questo il mantra deldopo la sconfitta in Emilia Romagna e Umbria. Lo sottolinea anche la premier, Giorgia, raggiunta dalle notizie italiane a Rio de Janeiro, dove è impegnata con il G20 e non si sottrae a un’analisi del voto regionale: “Sono ovviamente dispiaciuta dal risultato, particolarmente dalla non conferma del governo in Umbria. I cittadini hanno scelto un’altra parte. Ne prendiamo atto, faremo le nostre valutazioni, penso che bisogna sempre accettare e ascoltare quello che dicono i cittadini” e “bisogna interrogarsi per capire cosa in questo caso non abbia funzionato“.Sul banco degli imputati c’è la scelta delle candidature, in particolare in Umbria, a quanto filtra dai rumors di Montecitorio non particolarmente gradite alla presidente del Consiglio, che però nega questa circostanza con fermezza: “Ho letto ricostruzioni abbastanza surreali, io ho sostenuto e rivendico la candidatura di Donatella Tesei”.