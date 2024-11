Dailymilan.it - CLAMOROSO – Calciomercato Milan, Divock Origi può tornare a giocare in Serie A. Ecco la squadra

Si può sbloccare ilin uscita delpotrebbe infattiinA. Ecco doveHa dell’indiscrezione che arriva per quanto riguarda il futuro di. Sì, perché il centravanti di proprietà del, che si sta allenando da separato in casa, sarebbe stato accostato a un club diA e non stiamo parlando della classica squadra che vuole salvarsi e cerca un giocatore con un nome di un certo spessore, ma bensì della Fiorentina (momentaneamente sul terzo gradino della classifica del campionato)I Viola sono, infatti, alla ricerca di un vice Moise Kean, che non potrà mantenere questo ritmo per tutta la stagione, visto che ci sono anche le coppe oltre al campionato. Ecco che, quindi, l’ex Liverpool potrebbe essere un’idea concreta per il club di Rocco Commisso.