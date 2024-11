Ilgiorno.it - Basta abusi. Riguarda anche te. Volti e cuori contro la violenza

Domenica scorsa i fotografi Alessandro Esposto e Mattia Arioli, del progetto “Ariospo Project: Mass Portraits”, hanno realizzato ritratti di donne e uomini che vogliono impegnarsigli stereotipi e la, fin nelle piccole azioni quotidiane. Ogni persona fotografata tiene in mano un cartello con frasi che rivelano situazioni dinon sempre percepite come tali, raccolte da #IOPERTE odv. Sabato, queste stesse foto verranno proiettate al pubblico nella meravigliosa cornice del Chiostro di Palazzo Andreani, in un pomeriggio dedicato. Un momento di riflessione condivisa con Alessandra Locatelli, psicologa e presidente di #IOPERTE odv, Francesca Astori, vicepresidente del centro antidi Lodi “La metà di niente” e Valeria Menichini di Conferenza Donne Dem del Lodigiano.