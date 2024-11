Biccy.it - Antonio pubblica le chat private con Federica e dà del cornuto ad Alfonso

Leggi su Biccy.it

Fico ieri sera è entrato al Grande Fratello per un confronto conPetagna, la ragazza che avrebbe conosciuto questa estate e con cui avrebbe avuto un flirt di almeno tre settimane mentre lei era segretamente fidanzata con Stefano Tediosi.È arrivato il momento del faccia a faccia tra#GrandeFratello pic.twitter.com/MYCM4p63Ul— Grande Fratello (@GrandeFratello) November 19, 2024però ha sempre negato (con scarsi risultati attoriali, ammettiamolo) di averlo baciato e l’insistenza dinel sostenere il contrario ha fatto arrabbiareD’Apice, lo storico fidanzato di lei, che ha iniziato a litigarci in napoletano. “Noi non abbiamo i sottotitoli di Temptation Island“, ha ironizzato Signorini. Questo spin off della Casa dei Figli di Mouse è finito concacciato dalla Casa a malo modo dafra le risatine di