Zonawrestling.net - WWE: Bo Dallas invia un messaggio agghiacciante a The Miz durante RAW

Leggi su Zonawrestling.net

L’episodio di Raw della scorsa notte ha preso una svolta oscura con la trasmissione di una nuova vignetta che ha visto protagonista Bo. Gli spettatori sono stati immediatamente trasportati indietro a ottobre 2013, con le immagini dell’assalto brutale della Wyatt Family (Bray Wyatt, Luke Harper ed Erick Rowan) ai danni di The Miz, completo del momento indimenticabile in cui la parola “LIAR” (bugiardo) venne scritta sul suo petto., con il suo stile unico e inquietante, ha accusato The Miz di non aver mantenuto la promessa di cambiare. “Hai scelto questo” ha avvertitonella criptica vignetta, aggiungendo: “Le tue mani saranno per sempre macchiate di sangue a causa delle tue azioni. Perderai ciò che conta di più.” Ilha fatto venire i brividi all’intero WWE Universe, segnalando che il tradimento di The Miz non passerà inosservato.