Tre birrai nomadi di Roma hanno aperto un locale dove servono tapas e birra

Hai battenti lo scorso ottobre aSud, Taps, ilche rimette laal centro di pranzi e cene. «Spesso laviene associata al circuito di pub e prodotti pesanti», spiega Patrizio Piacentini, chef e uno dei fondatori di Taps, «in questa accezione pensi allaabbinata a uno stinco di maiale, non a un gambero rosso, per dire, e questo è un motivo di chiusura che con Taps abbiamo voluto scardinare». Patrizio Piacentini in cucina, suo fratello Valentino in sala e Lorenzo Bracchi al bancone: è la squadra deidiche ha scelto di mettere radici in Taps, ma di continuare con il loro primo amore: fare lada.Storia deidi TapsLa storia di questo power trio inizia intorno al 2019 quando i fratelli Piacentini, conoscono Lorenzo nel birrificio Losa in provincia di Latina: «Io e Valentino tornavamo da Vancouver, in Canada,avevamo studiato tutto sul mondo della(dalle cotte, alla produzione sino alla vendita) per quattro mesi con il programma “Torno Subito” della regione Lazio», racconta Patrizio, «poi siamo andati da Losa per lo stage e abbiamo conosciuto Lorenzo», e lì è scattato qualcosa: «c’era una grande affinità nelle idee e così abbiamo deciso di aprire la nostra beer firm, Lynn Peak Beer».