Ilrestodelcarlino.it - Smile, è crisi. Ma mister Santini non rischia

Due soli punti nelle ultime 9 giornate e l’ultimo posto in Promozione a certificare l’avvio tutto in salita per la matricola Pgs, che domenica a Camposanto ha conosciuto il terzo ko di fila in uno scontro salvezza cruciale. Ma la panchina diSamuele, condottiero del salto di categoria di maggio, non è in discussione. "E’ un momento complicato – spiega il ds Marco Casini - lo dice la classifica e lo confermano i numeri, con gli appena 6 gol segnati e i 21 subiti. Quella di Camposanto è stata una sconfitta pesante perché era una diretta concorrente, come già successo a San Felice. Paghiamo le troppe disattenzioni che ci stanno in una categoria così difficile, l’anno scorso in Prima non sempre venivi punito, ora non c’è scampo al primo errore. Manon è in discussione perché siamo certi che sia uno dei pochi allenatori che ci può tirare fuori da questa situazione.