Sarà pronto nel 2030. Settori coperti, aree verdi e spazi commerciali

AREZZO La presentazione del progetto all’interno del palazzo comunale è stata la cornice dell’atto formale di deposito del progetto per l’ammodernamento del Comunale. È il primo progetto in Italia ad essere interamente concepito secondo gli aggiornamenti della nuova legge sugli stadi del 2021 che agevola e semplifica i procedimenti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi. Assieme al progetto vero e proprio sono stati depositati presso gli uffici comunali anche il piano finanziario e il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap), su cui l’amministrazione dovrà esprimersi attraverso una conferenza dei servizi preliminare, al fine di decretare il pubblico interesse della proposta. Questa si dovrebbe chiudere a febbraio 2025 ed è solo il primo di una serie di passaggi "burocratici".