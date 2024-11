Ilfattoquotidiano.it - Salvini: “Armi all’Ucraina nel 2025? Sì, ma non per attaccare in territorio russo”. E difende Valditara: “A qualcuno i numeri danno fastidio”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Matteominimizza le sconfitte del centrodestra in Umbria ed Emilia-Romagna (“voto locale”) e che hanno visto una netta flessione della Lega rispetto alle regionali di quattro anni fa (“era un altro mondo”). Il segretario della Lega, su quanto affermato oggi dalla presidente Meloni in Brasile garantendo il sostegno militareanche per il, assicura i voti della Lega “come mai sono mancati finora, ma – è il punto – altro paio di maniche sarebbe, come traspare dalle parole dioltreoceano (il presidente in carica degli Stati Uniti Biden, ndr), usare delleper, bombardare, uccidere inche sarebbe qualcosa che va oltre la difesa, ma siccome l’Italia ha sempre negato che gli aiuti che noi diamopossano uccidere altrove, siamo di fianco al popolo aggredito.