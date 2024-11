Panetta | Italia non è il malato d' Europa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.33 "Non siamo molto diversi da altre parti d', 10 anni fa l'era ild'e se ora dovessimo identificarne uno sarebbe la Germania, ma non è per sempre, le cose cambiano". Lo afferma il governatore di BankFabiorispondendo alle domande degli studenti dell'Università Bocconi. "Dobbiamo proseguire nello sforzo di modernizzare la nostra economia e potenziare la nostra capacità di produrre tecnologia", aggiunge. Le politiche monetarie "restrittive" della Bce "non sono più necessarie": riduca i tassi.