Nuovo Codice della Strada, cosa cambia per i neopatentati

È a un passo dal diventare legge il ddl che riforma il. Approvato dalla Camera, è arrivato ora al Senato senza modifiche e potrebbe essere approvato in via definitiva in settimana. Le nuove norme inaspriscono le multe e rendono più facile la sospensionepatente per chi guida con il telefonino in mano o sotto effetto di alcol e stupefacenti. Salirà, poi, da uno a tre anni il divieto di guida delle auto "potenti" per i(ma solo per coloro che prendono la patente dopo l'ok alla legge). Non potranno guidare autoveicoli con una potenza superiore a 75 kw/t e autovetture con potenza massima di 105 kW, incluse quelle elettriche e ibride plug-in. Ma il limite di potenza si è un po' ammorbidito. L'attualeprevede il limite a 55 kw/t per gli autoveicoli in generale e a 70kw per le autovetture.